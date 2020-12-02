В магазинах Apple по всему миру, включая Россию, стартовали продажи беспроводной зарядки MagSafe Duo.

Зарядка MagSafe Duo была представлена в октябре нынешнего года. Она позволяет одновременно подзаряжать два устройства — например, iPhone и Apple Watch или футляр для наушников AirPods. Кроме того, можно восполнять запас энергии других гаджетов, совместимых со стандартом Qi.

Всеми плюсами MagSafe, включая автоматическое центрирование, смогут воспользоваться только пользователи ‌iPhone 12‌, 12 Pro, 12 Pro Max и 12 mini. Устройство можно складывать пополам для транспортировки или хранения.

Стоит станция MagSafe Duo Charger 129 долларов США, или 13.990 рублей на российском рынке. Отдельно придется докупать блок питания с USB-C на 20 Вт за 1990 рублей или на 30 Вт за 5490 рублей. При этом максимальная мощность зарядки с первым блоком питания будет 11 Вт, а со вторым — 14 Вт.