Транспортную карту «Тройка» планируют добавить в платежную систему Apple

Департамент транспорта Москвы работает над возможностью добавить виртуальную карту «Тройка» в кошелек Apple Pay, сообщил вице-мэр Максим Ликсутов в эфире радио «Эхо Москвы».

По его словам, компания Apple активно сотрудничает с правительством Москвы и пообещала дать возможность добавить «Тройку» одной из первых транспортных карт в платежную систему. С ее помощью можно будет оплачивать проезд на общественном транспорте Москвы и области, для этого достаточно иметь при себе смартфон.

Предположительно, она будет совместима с режимом Транспортной экспресс-карты. Это значит, что не нужно будет использовать Face ID или код-пароль для оплаты проезда.

Чиновник отметил, что точные сроки добавления «Тройки» в Wallet пока неизвестны. Ликсутов заверил, что правительство сделает всё, чтобы у владельцев iPhone появилась возможность привязать к смартфону карту «Тройка». Такая возможность уже реализована на гаджетах на базе ОС Android. Заммэра напомнил, что сейчас в столичном транспорте также можно оплатить проезд при помощи Google Pay и Alipay.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области к началу 2021 года создадут единую билетную систему. С января 2021 года появится единая карта, которая будет действовать и на железнодорожном транспорте, и на автобусах.

Источник: Эхо Москвы

Обсуждение

pikulev
03.12.2020, 23:22
 Это прям безумие
В Англии например в частности в Лондоне существовала транспортная карта oyster (с него была скопирована тройка) но когда появился Apple Pay то теперь все оплачивают проезд банковскими картами.
И если кому-то нужна история или оспаривания поездки (когда задержка поездов(да да если поезд задержали или что-то случилось поездку делают бесплатной)) можно зарегистрировать банковскую карту на транспортном городском сайте.
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