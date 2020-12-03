Департамент транспорта Москвы работает над возможностью добавить виртуальную карту «Тройка» в кошелек Apple Pay, сообщил вице-мэр Максим Ликсутов в эфире радио «Эхо Москвы».

По его словам, компания Apple активно сотрудничает с правительством Москвы и пообещала дать возможность добавить «Тройку» одной из первых транспортных карт в платежную систему. С ее помощью можно будет оплачивать проезд на общественном транспорте Москвы и области, для этого достаточно иметь при себе смартфон.

Предположительно, она будет совместима с режимом Транспортной экспресс-карты. Это значит, что не нужно будет использовать Face ID или код-пароль для оплаты проезда.

Чиновник отметил, что точные сроки добавления «Тройки» в Wallet пока неизвестны. Ликсутов заверил, что правительство сделает всё, чтобы у владельцев iPhone появилась возможность привязать к смартфону карту «Тройка». Такая возможность уже реализована на гаджетах на базе ОС Android. Заммэра напомнил, что сейчас в столичном транспорте также можно оплатить проезд при помощи Google Pay и Alipay.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области к началу 2021 года создадут единую билетную систему. С января 2021 года появится единая карта, которая будет действовать и на железнодорожном транспорте, и на автобусах.