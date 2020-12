Сервис Apple Music представил рейтинг самых популярных композиций и артистов в России по итогам года, основанный на количестве стримов, а так же рассказал, какие треки чаще всего искали с помощью Shazam.

В России в 2020-м чаще всего слушали хип-хоп: от расслабленного «кальянного» до жёсткого ньюскула. Однако среди рекордсменов по стримингу в топ-100 также, например, романтичный JONY с треком «Комета», стильная звезда неопопа Zivert и EDM-продюсер FILV. И хотя русскоязычных исполнителей на вершине чарта больше, мировым суперхитам от The Weeknd, Билли Айлиш или Дуа Липы географические границы нипочем, — говорится на сайте Apple Music.

Самым популярным исполнителем на платформе стал Скриптонит. В уходящем году не было ни одной недели, чтобы альбом «2004», выпущенный рэпером в конце 2019-го, не попадал в топ-10 альбомного чарта сервиса. На втором месте оказался Моргенштерн, а замкнула тройку певица Zivert. Кроме того, слушатели отдавали предпочтение таким музыкантам, как JONY, Artik & Asti, HammAli & Navai, Макс Корж, Егор Крид, Баста и Элджей.

Самые популярные среди россиян песни года: «Комета» Jony, «Любимка» Niletto, Blinding Lights The Weeknd, «Увезите меня на Дип-хаус» GAYAZOV$ BROTHER$, Credo Zivert, Cadillac Morgenstern и Элджея, Dance Monkey Tones and I, «Девочка, танцуй» Artik & Asti, X.O The Limba & Andro, «Прятки» HammAli & Navai.

В Shazam россияне чаще всего искали трек «Dance Monkey» австралийской певицы Tones And I. Композиция стала самым часто запрашиваемым треком не только в России, но и по всему миру. Пользователи Shazam обращались к приложению 24,6 миллионов раз, чтобы распознать этот трек, — это абсолютный рекорд за всю историю Shazam.

Dance Monkey также стала самой популярной песней на Shazam в жанре поп-музыки. Из альтернативной музыки россияне чаще всего искали трек Билли Айлиш «everything i wanted», а из электроники — песню «August» от белорусского коллектива Intelligency.