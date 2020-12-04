Последняя бета-версия приложения Telegram получила поддержку функции «Объявления сообщений с помощью Siri», что позволяет пользователям слушать новые сообщения и отвечать на них без использования iPhone или iPad.

При получении нового сообщения Siri воспроизводит звуковой сигнал, объявляет имя отправителя и читает сообщение. После этого пользователи могут продиктовать ответ и отправить его с помощью Siri.

Telegram стал первым сторонним приложением, в котором реализовали возможности API, представленного компанией ещё год назад. Подобная функция доступна на следующих устройствах Apple: AirPods Pro, AirPods 2-го поколения, Powerbeats, Powerbeats Pro и Beats Solo Pro.

Для работы функции необходимо, чтобы iPhone или iPad работали на iOS 13.2 и iPadOS 13.2 и новее. Чтобы активировать «Объявления сообщений с помощью Siri», нужно зайти в настройки Telegram во вкладку «Уведомления». Функция есть только в последней бета-версии, о дате массового запуска пока неизвестно.