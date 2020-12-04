По сведениям издания MacRumors, получившего информацию от надёжных источников, на следующей неделе Apple представит новые продукты. Компания сообщила поставщикам услуг, что запланировала изменения в AppleCare на вторник, 8 декабря, около 5:30 утра по тихоокеанскому времени (16:30 по московскому времени).

В частности, Apple советует техническим специалистам подготовиться к выпуску новых товарных позиций, новых/обновлённых описаний продуктов и цен на новые/обновлённые продукты. Такие же служебные записки Apple рассылала и перед предыдущими своими мероприятиями.

Время, указанное в новом уведомлении, не соответствует традиционному времени проведения мероприятия, но полностью сходится с обычным временем публикации пресс-релизов. Именно таким способом был представлен в мае текущего года 13-дюймовый MacBook Pro, а в ноябре 2019 года – 16-дюймовый MacBook Pro.

Сетевые информаторы не исключают, что в ближайшие дни Apple может представить 16-дюймовый MacBookPro на базе платформы Apple M1 и с чипом безопасности T3. Кроме того, в число кандидатов на релиз входят мультимедийная приставка Apple TV, метки AirTags и полноразмерные наушники AirPods Studio. Анонс любого из этих устройств может состояться уже 8 декабря 2020 года.