В этом году Apple ещё может представить новые продукты
По сведениям издания MacRumors, получившего информацию от надёжных источников, на следующей неделе Apple представит новые продукты. Компания сообщила поставщикам услуг, что запланировала изменения в AppleCare на вторник, 8 декабря, около 5:30 утра по тихоокеанскому времени (16:30 по московскому времени).
В частности, Apple советует техническим специалистам подготовиться к выпуску новых товарных позиций, новых/обновлённых описаний продуктов и цен на новые/обновлённые продукты. Такие же служебные записки Apple рассылала и перед предыдущими своими мероприятиями.
Время, указанное в новом уведомлении, не соответствует традиционному времени проведения мероприятия, но полностью сходится с обычным временем публикации пресс-релизов. Именно таким способом был представлен в мае текущего года 13-дюймовый MacBook Pro, а в ноябре 2019 года – 16-дюймовый MacBook Pro.
Сетевые информаторы не исключают, что в ближайшие дни Apple может представить 16-дюймовый MacBookPro на базе платформы Apple M1 и с чипом безопасности T3. Кроме того, в число кандидатов на релиз входят мультимедийная приставка Apple TV, метки AirTags и полноразмерные наушники AirPods Studio. Анонс любого из этих устройств может состояться уже 8 декабря 2020 года.
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