Apple оформила патент на специальное покрытие для алюминия, которое позволит сделать корпус MacBook (или любого другого устройства) «по-настоящему чёрным» и матовым.

В патенте указывается, что существующие методы анодирования или окрашивания алюминиевых поверхностей позволяют получить разные цвета, но преимущественно все они глянцевые. Создать алюминиевую поверхность чёрного цвета значительно сложнее, поскольку в большинстве случаев будет получаться лишь тёмно-серый оттенок. В компании считают, что этот цвет нельзя считать по-настоящему чёрным, поэтому разработчики и создали новую технологию.

"Одна из проблем, связанных с получением настоящего чёрного цвета, заключается в том, что анодированный металл может иметь относительно высокое качество поверхности и способен зеркально отражать большое количество видимого света", — говорится в патенте Apple.

Если же сделать слой, способный поглощать свет, то такой подход поможет добиться настоящего чёрного цвета. Для формирования светопоглощающего слоя Apple предлагает задействовать процесс травления металла. Свет, который не поглощается этим слоем, диффузно отражается о поверхности. В результате этого она становится менее блестящей и более матовой.

Один из запатентованных вариантов предполагает создание матовой чёрной поверхности с помощью электрохимического анодирования алюминия или алюминиевого сплава. Другой вариант позволяет добиться такого эффекта в процессе осаждения красящих элементов на слои оксида металла. Металлическая подложка при этом может быть выполнена из любого подходящего материала, в том числе алюминия, титана или стали.

Когда Apple реализует эту технологию и реализует ли вообще, пока не ясно — далеко не все идеи идут дальше уровня патентов.