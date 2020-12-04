Компания Wristcam представила одноимённый аксессуар для Apple Watch, который представляет собой ремешок для часов с двумя встроенными камерами.

В нем установлена 8-мегапиксельная камера, которая может снимать Full HD ролики и делать фотографии в разрешении 4K. Кроме того, есть 2-мегапиксельная камера для селфи. Также поддерживается потоковое видео для видеочатов в реальном времени. Рядом с камерами имеется встроенный светодиод, который сигнализирует о начале съёмки.

Кроме того, Wristcam оснащён 8 ГБ оперативной памяти, что позволит хранить до одного часа HD-видео 1080p и до 2000 фотографий. Камера подключается к часам через Bluetooth Low Energy (BLE), а к iPhone – через Bluetooth 4.2, 5.0 или Wi-Fi.

Для съемки необходимо нажать единственную многофункциональную кнопку. Сам ремешок выглядит массивным, но он не очень тяжелый — весит 23 грамма, что примерно вдвое меньше самых легких Apple Watch, замечает производитель.

Новинка совместима с часами Apple Watch Series 1–6. Покупателям доступны размеры 38/40 и 42/44 мм, а также различные варианты цветового исполнения, включая чёрный, белый и серый.

Цена ремешка — 299 долларов. Первыми устройства получат 10.000 человек, которые заказали их раньше на краудфандинговой площадке. Остальным покупателям ремешок с камерой отправят в марте 2021 года.