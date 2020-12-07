Apple запустила программу замены дисплеев iPhone 11, которые перестают реагировать на прикосновения «из-за проблемы с модулем дисплея». Как заявляет компания, это касается «небольшого процента дисплеев данной модели».

Сообщается, что речь идёт об устройствах, которые были произведены в период с ноября 2019 года по май 2020 года. Владельцы iPhone 11, столкнувшиеся с проблемой в работе дисплея, смогут проверить, подходит ли их смартфон для участия в программе, указав его серийный номер на странице программы замены на веб-сайте Apple. Если смартфон соответствует указанным требования, Apple или её авторизованный поставщик услуг произведёт замену дефектного дисплея бесплатно.

Программа замены дисплеев iPhone 11 продлится в течение двух лет после первой розничной продажи устройства данной модели. Данная программа действует по всему миру.