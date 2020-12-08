Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал о новых высокопроизводительных ARM-процессорах Apple для будущих компьютеров Mac. По его данным, новые процессоры будут представлены в следующем году.

Если верить Гурману, Apple планирует выпустить более мощный MacBook Pro и моноблоки iMac в начале следующего года, а осенью представит Mac Pro с самой высокой производительностью среди всех устройств Apple.

Как пишет издание, компания работает над процессором с 20 вычислительными ядрами, из которых 16 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных. Правда, до этого могут выйти ещё промежуточные решения с 8 или 12 ядрами. Более того, для настольных компьютеров готовится настоящий 32-ядерный «монстр», который должен быть мощнее всех других процессоров на рынке.

Кроме того, Apple работает над более мощной графикой. На данный момент M1 оснащается семью или восемью ядрами GPU. Для SoC с 12 ядрами CPU запланирован и более мощный GPU. Упоминаются варианты с 16 и 32 ядрами GPU, которые будут обеспечивать в 2-4 раза больше графической производительности. В 2022 году выйдут варианты с 64 и 128 ядрами GPU, причем графический процессор будет уже дискретным, то есть отделен от ядер CPU. Они будут в несколько раз производительнее, чем нынешние видеокарты Nvidia и AMD, которые Apple использует в компьютерах на процессорах Intel. И, скорее всего, в ближайшем будущем Apple может отказаться и от их продукции, как это случилось с Intel.