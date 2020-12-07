Пользователь Twitter под ником @DongleBookPro показал на фотографиях опытный образец персонального компьютера Macintosh Classic от Apple, выполненный в полупрозрачном корпусе.

Серийная модель Macintosh Classic использовала непрозрачный пластик, а данный прототип позволяет рассмотреть многие внутренние детали компьютера, включая его девятидюймовый ЭЛТ-монитор. Также хорошо видно, сколько пустого пространства оставалось в компьютере. Частично это связано с тем, что «классик» был внешне похож на предыдущие компьютеры Apple - в частности, на Macintosh SE. Однако в отличие от предшественников в Macintosh Classic размеры материнской платы удалось уменьшить в два раза.

Представленная на фото модификация Macintosh Classic построена на базе процессора Motorola 68000 с тактовой частотой 8 МГц и оснащена 2 МБ оперативной памяти с возможностью расширения до 4 МБ. Компьютер имеет 9-дюймовый монохромный ЭЛТ-монитор, встроенный в корпус, жёсткий диск с интерфейсом SCSI на 40 Мбайт и 3,5-дюймовый привод для дискет.

@DongleBookPro не поделился какой-либо дополнительной информацией об устройстве. Ранее сообщалось, что Apple экспериментировала с прототипами своих устройств в прозрачных корпусах, включая Apple Newton и Macintosh Portable M5120. Эти прототипы с очень редки и продаются по высокой цене на аукционах.