Apple представила полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max. Они поддерживают активное шумоподавление, оснащены адаптивным эквалайзером и «пространственным аудио».

Дизайн AirPods Max был разработан таким образом, чтобы они оптимально прилегали к голове любой формы. Широкая верхняя часть оголовья из дышащей сетчатой ткани равномерно распределяет вес наушников, а телескопические дужки фиксируются в выбранном положении для обеспечения идеального прилегания амбушюров к ушам.

Отличительная особенность Apple AirPods Max — колесико для управления на одной из чашек, напоминающее Digital Crown в Apple Watch. С его помощью можно управлять воспроизведением музыки (регулировать громкость, ставить воспроизведение на паузу, переключать композиции) отвечать на звонки и вызывать голосового помощника Siri.

AirPods Max снабжены динамическим драйвером с функцией активного шумоподавления, разработанным самими инженерами Apple. "Глубокие насыщенные басы, точные средние частоты и кристально чистые высокие ноты — музыка заиграет для вас новыми красками", — утверждает производитель. При использовании шумоподавления наушники могут работать до 20 часов. Заряжаются AirPods Max через разъём Lightning. Быстрой 5‑минутной подзарядки хватит на 1,5 часа прослушивания, утверждает компания.

Для включения режима шумоподавления предусмотрена специальная кнопка. Она же позволяет перевести AirPods Max в "прозрачный" режим — чтобы пользователь мог слышать окружающие звуки (что особенно важно для безопасного передвижения по городу) и общаться с людьми.

Новинка оснащается 40-миллиметровыми излучателями с двумя кольцевыми неодимовыми магнитами и парой уже знакомых по другим моделям AirPods фирменных процессоров Apple H1 (по одному на каждое ухо).

Наушники имеют функцию «пространственного аудио» с динамическим отслеживанием движений головы. Для этого они используют встроенные гироскопы и акселерометры, что позволяет отслеживать движения головы и привязывать звук к положению устройства. Пространственное аудио доступно для фильмов и ТВ контента, а также для видео в приложениях, поддерживающих данную функцию.

AirPods Max будут идти в комплекте с мягким тонким чехлом Smart Case, в котором устройство будет переходить в режим низкого энергопотребления и экономить заряд.

Наушники выпущены в пяти цветах: «серый космос», серебристый, зеленый, «голубое небо» и розовый. Их вес составляет 384,8 г.

В США наушники будут стоить 549 долларов. Предзаказ на американском сайте откроется сегодня, а продажа начнётся 15 декабря. Цена в России составит 62.990 рублей, дата поступления в продажу пока неизвестна.