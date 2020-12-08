Adobe сегодня сообщила о выходе нативной ARM-версии редактора Lightroom для Mac и Windows. Благодаря этому популярное среди фотографов приложение будет работать гораздо быстрее и эффективнее на новых MacBook с чипами Apple M1 или устройствах под управлением Windows 10 на ARM с процессорами от Qualcomm.

Предыдущие версии Lightroom тоже работали на компьютерах Mac с чипом M1, но они должны были запускаться через эмулятор Rosetta 2, что не очень хорошо сказывалось на производительности. Вдобавок сама Adobe предупреждает, что работа её приложений в режиме эмуляции Rosetta 2 на устройствах Apple с процессорами Apple Silicon M1 официально не поддерживается. Так что запуск версии ПО с родной поддержкой ARM нельзя не приветствовать.

Помимо поддержки ARM, новая версия Lightroom под номером 4.1 привносит поддержку новых камер и объективов. Также добавлена поддержка формата Apple ProRAW.

Загрузить Adobe Lightroom можно бесплатно с недельным пробным периодом, далее необходимо оплачивать ежемесячную подписку, в рамках которой предоставляется 1 ТБ облачного хранилища пространства Creative Cloud.