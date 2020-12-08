Согласно источникам, на которых ссылается южнокорейский сайт The Elec, Apple может использовать компоненты, произведенные Samsung и LG для «сложенного» телеобъектива, по крайней мере, на некоторых моделях iPhone, планируемых к выпуску в 2022 году, чтобы значительно улучшить возможности оптического зума.

Отмечается, что новые камеры будут способы обеспечить увеличение изображения вплоть до 10 крат без ущерба для качества изображения. В нынешних моделях iPhone обеспечивается лишь 2,5-кратное оптическое увеличение.

В отчёте утверждается, что дочерняя компания Samsung Electro-Mechanics будет поставлять приводы и линзы LG, которая, в свою очередь, будет использовать эти компоненты для производства «складного» модуля камеры для отправки Apple. Такой шаг должен помочь Apple сохранить деловые отношения с LG и избежать любых юридических баталий в будущем, связанных с патентным правом.

Аналитик Минг-Чи Куо впервые упомянул о возможности использования складного или «перископического» объектива в iPhone в 2022 году ещё в марте. Тогда эксперт заявил, что в ближайшие пару лет купертиновцы должны наладить выпуск iPhone с перископной камерой и 10-кратным оптическим зумом.