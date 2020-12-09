Microsoft в своём блоге официально подтвердила, что облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming (также известный как Project xCloud) станет доступен на iOS и ПК уже весной 2021 года.

Сообщается, что облачный гейминг будет включен в Xbox Game Pass Ultimate и на Windows будет доступен через приложение Xbox и веб-браузер, тогда как пользователям устройств Apple будет предложен только мобильный веб-браузер.

Ранее в этом году планы по запуску приложения для игрового потокового сервиса для iOS застопорились из-за правил App Store, которые запрещают публикацию приложений, способных транслировать несколько игр из облака через одно приложение. Это связано с тем, что Apple считает, что её неспособность проверить каждую игру в библиотеке сервиса представляет собой потенциальную угрозу безопасности.

Как предположила ранее в этом году Microsoft, использование браузера вместо приложения позволит компании обойти правила App Store, при этом предоставляя ту же услугу. Google планирует запустить веб-версию Stadia до конца этого года, а NVIDIA тестирует GeForce Now через браузеры.