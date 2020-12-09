Авторы WhatsApp выступили против новой политики Apple, в рамках которой разработчики обязаны предоставлять информацию о том, какие данные пользователей они собирают. Эти данные собираются для создания новых ярлыков конфиденциальности в App Store, которые будут сопровождать все размещаемые на площадке программные продукты.

По мнению WhatsApp, это требование «антиконкурентно». Собственное приложение Apple для обмена сообщениями iMessage предварительно уже установлено на телефон и не требует загрузки из App Store, в котором прописаны сведения о собираемых данных. Следовательно, сама Apple не выполняет своё же требование.

«Мы считаем, что эти ярлыки должны одинаково указываться как для собственных, так и сторонних приложений, а также отражать те меры, которые приложения используют для защиты личной информации пользователей. И хотя предоставление людям удобной для чтения и понимая информации — хорошее начало, мы считаем, что важно, чтобы люди могли сравнивать эти ярлыки "конфиденциальность" на загружаемых ими приложениях с предустановленными приложениями, такими как iMessage», — говорится в заявлении авторов WhatsApp.

Apple попыталась упростить ярлыки конфиденциальности, используя общие термины, такие как «финансовая информация» или «пользовательский контент». WhatsApp заявляет, что эти условия могут беспокоить пользователей по поводу данных, которые собирает WhatsApp, что поставит его в невыгодное положение.

Apple впервые анонсировала ярлыки конфиденциальности на мероприятии WWDC 2020, заявив, что это нововведение поможет пользователям лучше понимать, какие данные собирает то или иное приложение. Начиная с 8 декабря 2020 года разработчики, которые размещают свои программные продукты в App Store, обязаны предоставлять информацию о том, какую именно пользовательскую информацию собирают их приложения.

Пока неясно, когда именно ярлыки конфиденциальности начнут появляться в App Store. WhatsApp уже отправил Apple данные для ярлыков, а в блоге опубликовал описание того, какие именно данные собирает компания.