Apple, Cloudflare и Fastly разработали новый интернет-протокол Oblivious DNS-over-HTTPS (ODoH), который помешает провайдерам отслеживать активность пользователей в сети.

С помощью нового протокла передачу IP-адресов «отвязывают» от запросов, что значительно затрудняет процесс идентификации пользователей. Для перехода на определенный сайт юзер обычно вводит его «имя», затем используется DNS-преобразователь для перевода его в читаемый машиной IP-адрес, но запрос при этом передается в незашифрованном виде.

Это означает, что DNS-преобразователь получает информацию о том, какие именно сайты посещает тот или иной пользователь. Если DNS-преобразователь не был изменён вручную, то, как правило, его роль исполняет интернет-провайдер, предоставляющий услуги доступа в Сеть. Такой подход вредит конфиденциальности, поскольку провайдер может продавать статистику посещений рекламодателям.

Что касается нового интернет-протокола, то он не только добавляет шифрование DNS-запросу, но и передаёт его через прокси-сервер, который выступает в роли посредника между пользователем и веб-сайтом, на который он пытается перейти. Поскольку DNS-запрос зашифрован, прокси-сервер не только не видит его содержимое, но также не позволяет DNS-преобразователю видеть, кто именно отправил этот запрос.

По словам разработчиков, на скорость загрузки страниц ODoH практически не влияет.

Новую технологию уже тестируют партнёры компании, и некоторые пользователи уже могут опробовать её через сервис 1.1.1.1 от Cloudflare. Однако большинству придётся ждать, пока протокол будет встроен в браузеры и операционные системы — на это могут уйти месяцы или даже годы в зависимости от того, как скоро ODoH пройдёт сертификацию Инженерным советом Интернета (Internet Engineering Task Force).