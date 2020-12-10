Последние время было не так много новостей о беспилотном автомобиле, над которым работает Apple. Тем не менее, по сведениям издания DigiTimes работа над проектом продолжается.

По сведениям тайваньского издания, недавно Apple начала вести предварительные переговоры с крупными поставщиками автомобильной электроники. В частности, сейчас купертиновцы детально описывают свои требования, а затем запрашивают у потенциальных поставщиков информацию о стоимости, сроках и т.д.

DigiTimes утверждает, что Apple работает над проектом завода в США. Для этого существует производственный план с предварительными техническими характеристиками. TSMC работает с Apple над чипом для автопилота в своем отделе исследований и разработки. Помимо этого, упоминается сотрудничество с STMicroelectronics для дальнейшей разработки преобразования нитрида галлия (GaN), которая будет использоваться в гибридных зарядных устройствах.

Тайваньский ресурс также добавил, что «Apple Car похожа на Tesla», но не стал конкретизировать и пояснять, что означает это утверждение. Возможно, речь идёт о том, что Apple создаёт собственный массовый электромобиль.

Как считают в DigiTimes, дебют Apple Car может состояться в 2024–2025 годах. Ранее аналогичные сроки называл аналитик Минг-Чи Куо.