Apple начала проводить опросы среди пользователей iPhone 12. В одном из пунктов опросника компания интересуется тем, как часто владельцы смартфонов пользуются идущими в комплекте со смартфоном кабелем Lightning/USB-C, наклейками с логотипом компании и скрепкой для извлечения SIM-карты.

Как известно, незадолго до выхода линейки iPhone 12, Apple устроила опрос о том, как отнесутся пользователи к исчезновению из комплекта поставки адаптера питания. Результат известен — зарядный блок исчез из коробки со смартфоном.

Вполне очевидно, что купертиновцы пытаются выяснить, что ещё можно убрать из комплекта поставки грядущих смартфонов. Известно, что Apple является одним из главных борцов за экологию. Вполне вероятно, что руководствуясь результатами опросов, Apple может принять решение убрать из комплекта поставки iPhone даже USB-кабель, так как многие пользователи устройства имеют в запасе порой даже несколько кабелей от iPhone предыдущих поколений.

Также в рамках опроса купертиновцы пытались выяснить, насколько владельцы iPhone довольны Face ID. Судя по тому, что компанию заинтересовал уровень удовлетворенности пользователей работой системы разблокировки по лицу, очень похоже, что слухи о возврате Touch ID имеют под собой веские основания. Высока вероятность, что iPhone 13 получит сканер отпечатков пальцев в отдельной кнопке или компания все же решится интегрировать его в дисплей.