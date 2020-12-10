Весной 2021 года Apple планирует обновить свой доступный iPad с 10-дюймовым экраном. Об этом сообщило китайское интернет-издание cnBeta со ссылкой на инсайдеров из числа поставщиков электронных компонентов.

Согласно имеющимся данным, устройство будет похоже на актуальный бюджетный iPad, однако получит ряд незначительных улучшений. Экран немного увеличится — с диагонали 10,2 дюйма до 10,5 дюйма. Аппаратной платформой станет более новая SoC A13 Bionic, объём оперативной памяти вырастет с 3 ГБ до 4 ГБ.

Кроме того, планшет станет тоньше и легче. Устройство сохранит «фирменные» особенности — сканер отпечатков пальцев Touch ID в домашней кнопке, саму домашнюю кнопку и порт Lightning.

Цена станет немного ниже и будет начинаться от $299. Кроме того, в базовой конфигурации планшет будет комплектоваться 64 Гбайт постоянной памяти, против 32 Гбайт в текущем поколении.