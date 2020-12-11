Основатель проекта Cydia Джей Фриман обратился в федеральный суд Северной Калифорнии с иском против Apple. Как сообщает издание Washington Post, в нем он обвиняет ИТ-корпорацию в недобросовестной конкуренции и злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке.

Согласно иску, Apple использовала незаконные методы, чтобы подавить Cydia и «расчистить путь» для App Store. По словам адвокатов истца, Apple вынудила пользователей использовать для загрузки приложений только App Store.

«Если бы не антиконкурентное приобретение Apple и поддержание незаконной монополии на распространение приложений для iOS, сегодня пользователи могли бы выбирать, где находить и скачивать приложения, а разработчики — использовать дистрибьютора приложений для iOS на своё усмотрение», — говорится в иске.

Фриман надеется, что этот судебный процесс будет направлен на открытие рынков для распространения приложений iOS и обработки платежей приложений iOS для тех, кто хочет честно конкурировать с Apple. Вдобавок в ходе рассмотрения иска судом будут рассматриваться заявления о возмещении Cydia и другим сторонним магазинам «огромного» ущерба, нанесенного Apple.

Cydia начал работу в 2007-м, в год релиза iPhone первого поколения. На тот момент у пользователей не было возможности устанавливать программы, поскольку свой магазин — App Store — Apple открыла годом позже. Cydia быстро стала самым популярным магазином приложений, которых нет в официальном App Store, и которые используют расширенные возможности мобильных устройств Apple, открывающиеся после джейлбрейка.

Фриман рассказал Washington Post, что в 2010 году у магазина Cydia было 4,5 млн еженедельных пользователей. Самые большие доходы от продаж приложений в Cydia были зафиксированы в 2011 и 2012 годах. В это время ежегодная выручка альтернативного магазина приложений достигала $10 млн. Однако затем заработок проекта пошел на убыль, во многом из-за действий Apple. В 2018-м Фриман объявил о закрытии Cydia. "Я теряю деньги на этом сервисе и я не горю желанием его поддерживать", — объяснил он.