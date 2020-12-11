Как сообщает Bloomberg, старший вице-президент Apple по технологиям аппаратного обеспечения Джони Сруджи рассказал сотрудникам компании о начале разработки собственного сотового модема. Со временем это позволит Apple снизить зависимость от Qualcomm, с которой у Apple давние разногласия по размеру лицензионных отчислений.

«В этом году мы начали разработку нашего первого собственного сотового модема. Подобные долгосрочные инвестиции — важная часть реализации наших продуктов. Это обеспечивает нам уверенность в том, что у нас есть богатый ассортимент инновационных технологий для нашего будущего», — заявил на собрании Сруджи.

Заниматься новой разработкой будет команда инженеров, перешедшая из Intel. В 2019 году Apple за $1 млрд приобрела модемный бизнес Intel, что позволило ей сформировать команду разработчиков аппаратного и программного обеспечения, необходимую для создания собственного сотового модуля.

Пока неизвестно, когда будет готов новый модем. Но в 2019 году Apple заключила с Qualcomm шестилетний лицензионный договор, поэтому собственные модемы компания может начать использовать в iPhone по истечении этого срока, либо несколько раньше.

Производитель модемов взимает с партнеров лицензионные сборы за патенты независимо от того, используют они ее модемы или нет, пишет Bloomberg. Согласно данным издания, Qualcomm получает около 11% своей выручки от Apple, а Intel — примерно 7%.

Акции Qualcomm уже отреагировали на новость падением на 6,3%.