Тим Кук сообщил сотрудникам компании о том, что большая часть коллектива продолжит работать удаленно до июня 2021 года. Об этом он объявил в ходе видеоконференции.

"Нет замены личным встречам, хотя мы многое узнали о том, как работать вне офиса, не жертвуя производительностью или результатами. Все эти уроки важны. К концу пандемии мы сохраним все лучшее, что есть в Apple, и извлечем уроки из наших перемен в этом году", - заявил Кук.

По примеру многих американских корпораций, Apple предоставит сотрудникам дополнительный оплачиваемый выходной 4 января. Он призван компенсировать «вызовы, с которыми персоналу пришлось столкнуться в предыдущие месяцы». Тим Кук одновременно сообщил, что благотворительные программы компании в этом году проявили себя беспрецедентно ярко. Сотрудники Apple сообща потратили 1,6 млн часов на благотворительные мероприятия, а из бюджета компании на соответствующие нужды был выделен $591 млн. На поддержку пострадавших от COVID-19 было направлено $5 млн.

Другие представители руководства Apple рассказали о трудностях, с которыми столкнулась компания во время пандемии. Так, Дэн Риччио, старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения, назвал удаленную работу «огромной проблемой» при разработке устройств, которая обычно выполняется в лабораторных условиях.

По его словам, закрытие границ в марте существенно усложнило разработку новых продуктов, поскольку обычно в это время инженеры направляются в Китай для участия в наладке производства продуктов, готовящихся к анонсу осенью. Сотрудники работали из дома и использовали iPad с AR-программами, чтобы общаться и направлять коллег в Китае. Однако проблемы возникали из-за разницы во времени между странами.