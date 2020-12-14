В этом году Apple была вынуждена по ряду причин перенести анонс новых iPhone на несколько недель. По данным аналитика Минг-Чи Куо, с iPhone 13 компания вернется к традиционному циклу производства и продаж смартфонов.

Куо уверен, что в 2021 году сохраняющаяся обстановка в мире никак не повлияет на сроки выхода новых смартфонов линейки iPhone 13. Компания планирует начать производство новинок по сложившемуся за предыдущие годы графику, поэтому на рынок они выйдут в привычное время — в сентябре.

Также эксперт утверждает, что уже во втором квартале Apple сократит объемы заказов на процессоры серии A14. Это связано с тем, что компания TSMC начнет активно готовиться к производству процессоров A15 для iPhone следующего поколения.

Задержка при выходе iPhone 12, по сообщению близких к Apple источникам, оказалась связана с перебоями в цепочке поставок комплектующих на фоне пандемии коронавируса. По той же причине компания столкнулась с некоторыми трудностями при отправке своих инженеров на заводы в Китае с целью контроля качества сборки и тестирования готовой продукции.