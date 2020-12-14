Продюсерская компания Риз Уизерспун Hello Sunshine займется новым проектом для Apple TV+. Главную роль в сериале сыграет Джулия Робертс. Об этом сообщает Deadline.

Сериал под названием «Последнее, что он мне сказал» будет основан на одноименном романе Лауры Дэйв, который появится в печати в мае 2021 года. Именно поэтому о его сюжете известно лишь в общих чертах.

Адаптирует книгу сама Лаура Дейв вместе с мужем, сценаристом и продюсером Джошем Сингером, ранее удостоенным «Оскара» за историческую драму «В центре внимания» (2015). Сериал расскажет о неожиданном союзе, который возникнет между героиней Джулии Робертс и ее шестнадцатилетней падчерицей, когда они попытаются вместе раскрыть тайну исчезновения главы семейства.

Робертс выступит продюсером проекта совместно с Риз Уизерспун и Лорен Нойштадтер и их компанией Hello Sunshine.