Apple выпустила обновления iOS 14.3 и iPadOS 14.3. Они занимают чуть больше 700 мегабайт и скачиваются по Wi-Fi. Проверить их наличие можно через системные настройки.

Отныне iOS поддерживает наушники AirPods Max, поисковую систему Ecosia, ярлыки конфиденциальности в App Store и расширенный поиск в приложении Apple TV. Разработчики также разрешили скрывать уведомление об исполнении быстрых команд и автоматизаций, а ещё появились анимированные альбомы в приложении «Музыка».

Добавлен анонсированный осенью режим съёмки фотографий в формате ProRAW. Он объединяет технологии Apple, такие как Deep Fusion и Smart HDR, с традиционными преимуществами съемки в RAW. Доступен на iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Также была добавлена функция записи видео с частотой 25 кадров в секунду, а функция зеркального отражения изображения при съёмке фото передней камерой теперь доступна всем устройствам от iPhone 6S и новее.

В приложении «Фитнес» появился новый сервис тренировок под названием Fitness+, который использует функции умных часов Apple Watch и позволяет наслаждаться тренировками студийного формата на iPhone, iPad и Apple TV. Теперь фанаты спорта смогут просматривать различные тренировки, изучать информацию о тренерах, изучать персонализированные рекомендации. В Apple сообщают, что данный сервис будет еженедельно получать море нового контента для занятий спортом. Пока Fitness+ доступен только в США.

В отдельной вкладке Apple TV теперь можно искать и смотреть шоу Apple Originals. Кроме того, теперь доступен поиск по категориям вроде жанра, а в списке топ-результатов будут представлены наиболее подходящие для пользователя фильмы, шоу, актёры, спортивные события и так далее.

iOS 14.3 и iPadOS 14.3 также содержат незначительные улучшения для приложений TV, Clips, Health, Weather и Safari. Кроме того, в обновлениях устранены обнаруженные ранее баги в работе беспроводной зарядки, в том числе при использовании адаптеров серии MagSafe.

Также Apple выпустила iOS 12.5 для старых смартфонов, которые не поддерживают iOS 14 (iPhone 6 и старше) — в обновлении добавляется трекинг контактов с переносчиками COVID-19.