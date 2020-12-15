В 2020 году Россия стала второй страной в мире по количеству пользователей платежной системы Apple Pay. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к компаниям - партнерам международных платежных систем.

По данным издания, на первом месте по количеству пользователей платежной системы — США, на третьем — Великобритания. В России активно 20−25 миллионов iPhone, которые поддерживают систему Apple Pay, уточняет издание. Платежи также осуществляются с помощью умных часов Apple Watch и планшетов iPad, а товары и услуги в интернет-магазинах с помощью Apple Pay можно оплачивать на компьютерах Mac. Сообщается, что большинство российских владельцев устройств Apple с возможностью бесконтактной оплаты пользуются этой функцией.

Сама Apple статистики по пользователям Apple Pay не раскрывает, однако по сведениям аналитической компании Loop Ventures к октябрю 2020 года в мире Apple Pay использовали 507 млн человек — на 15% больше, чем осенью 2019-го.

Выход России на второе место по количеству пользователей Apple Pay объясняется цифровизацией банковской системы в стране и технической грамотностью клиентов, говорят источники «Ведомостей». Так, в России количество банков, который предлагают использовать платёжную систему Apple, исчисляется сотнями — по словам собеседников газеты, это больше, чем во всех странах Европы. Об этом говорила ранее и гендиректор Visa в России Екатерина Петелина: по её словам, в стране хорошо развита инфраструктура для приёма бесконтактных платежей. Отчасти их количество в России растёт благодаря банкам — они предоставляют терминалы с бесконтактной оплатой, в то время как в Европе и США эти расходы ложатся на владельцев торговых точек.

Пандемия COVID-19 подстегнула рост интереса к бесконтактным платежам, в том числе к Apple Pay, объясняют аналитики. Покупатели предпочитают дистанцироваться от возможных источников заражения. В целом на фоне распространения коронавирусной инфекции выросли все системы бесконтактной оплаты, рассказали эксперты.