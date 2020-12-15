Apple планирует, что в первой половине 2021 года её партнеры по сборке смартфонов выпустят около 95-96 млн iPhone, включая новейшие модели серии iPhone 12 и устройства предыдущих поколений iPhone 11 и iPhone SE. Это на 30% больше, чем за аналогичный период этого года. Об этом со ссылкой на многочисленные источники сообщает Nikkei.

Партнёры Apple утверждают, что спрос на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max превзошёл ожидания рынка, базовая модель iPhone 12 уложилась в прогноз по величине спроса, а вот iPhone 12 mini продаётся хуже ожиданий. Apple на протяжении двух лет сталкивалась со снижением объёмов реализации смартфонов, из-за чего даже исключила информацию о количестве проданных экземпляров из ежеквартальной статистики, заменив её на денежный эквивалент. По данным IDC, за первые девять месяцев текущего года Apple удалось реализовать около 116 млн iPhone — примерно на 1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Всего, по информации издания, за 2021 год компания планирует выпустить до 230 млн новых iPhone — это соответствует приросту на 20% по сравнению с прогнозируемым на 2020 год показателем. При этом, как уточнили источники Nikkei, показатели могут быть пересмотрены в зависимости от ситуации на рынке. Сдерживающими факторами станут не только сохраняющийся дефицит компонентов, но и борьба конкурентов за долю рынка Huawei, которая была вынуждена отказаться от использования процессоров HiSilicon собственной разработки в результате американских санкций.

Исследовательская компания TrendForce прогнозирует уверенное восстановление производства смартфонов в 2021 году. Согласно текущей оценке аналитиков, объёмы выпуска устройств увеличатся на 9%, до 1,36 млрд штук. При этом в 2020 году ожидается сокращение на 11% относительно 2019 года, до 1,25 млрд единиц.

В центре внимания производителей по-прежнему будут модели с поддержкой 5G. Предполагается, что доля таких смартфонов в следующем году удвоится и достигнет 40%. По итогам 2020-го показатель проникновения 5G-устройств на рынке ожидается в пределах 20%.