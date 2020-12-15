Пользователи Apple Watch, установившие iOS 14.3 и watchOS 7.2, могут просматривать данные об уровне своей кардиовыносливости в приложении «Здоровье» на iPhone, а также получать уведомления на смарт-часы, если кардиовыносливость окажется низкой.

Кардиовыносливость, или кардиореспираторная выносливость обозначается значением VO2 max — максимальным объемом кислорода, который организм способен потреблять во время физических нагрузок. Этот объем возрастает по мере увеличения количества часов, проведенных в спортзале. Apple Watch также определяют средние и максимальные значения VO2 max во время энергичной ходьбы, прогулок и пробежек.

В измерение кардиовыносливости задействованы оптический датчик сердечного ритма, GPS, акселерометр и другие датчики. Часы отслеживают показатель во время ходьбы в течение дня — независимо от того, тренируется ли пользователь. Это особенно пригодится пользователям, которые не могут интенсивно тренироваться.

По словам компании, это достаточно важное нововведение, поскольку для прямого измерения VO2 max обычно необходимо проводить клинический тест с применением специального оборудования, недоступного большинству людей в повседневной жизни.

Чтобы проверить оценку своей кардиовыносливости, нужно зайти в новый раздел «Кардиовыносливость» в приложении «Здоровье» на iPhone. Также можно просматривать изменения своего уровня кардиовыносливости за неделю, месяц и год. Если уровень становится низким, часы могут уведомить об этом и дать рекомендацию проконсультироваться с врачом.