Корейское издание TheElec сообщило о планах Apple выпустить в начале следующего года новую модель полностью беспроводных наушников AirPods. Кроме того, в отчёте раскрываются особенности полностью беспроводной гарнитуры и её стоимость.

Как сообщает TheElec, новые наушники будут представлять собой облегчённую версию AirPods Pro и выйдут под названием AirPods 3 либо AirPods Pro Lite. Хотя дизайн AirPods 3-го поколения будет аналогичен дизайну AirPods Pro, новинка не получит функции активного шумоподавления и режима прозрачности. Тем не менее, в качестве аппаратной основы по-прежнему будет использоваться чип H1. Дополнительно указывается, что за счёт новой конструкции улучшится время автономной работы.

В отчете говорится, что новые AirPods будут стоить на 20% дешевле AirPods Pro. Так что вместо цены $249 можно ожидать ценник $199. Столько же стоят AirPods второго поколения с поддержкой беспроводной зарядки.