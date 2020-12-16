Apple подала сразу две патентные заявки, связанные с фирменными умными часами. Похоже, компания намерена изменить подход к методу разблокировки популярного гаджета, а также оснастить его встроенной камерой, которая не будет уменьшать полезную площадь дисплея, разместившись под его поверхностью.

Патент под названием «Электронное устройство с системой биометрического датчика в кнопке» объясняет, как интегрировать дактилоскопический сенсор в боковые кнопки Apple Watch и как это может улучшить пользовательский опыт. Не секрет, что в данный момент для разблокировки устройства необходимо использовать пароль. Биометрическая аутентификация позволит Apple обеспечить более высокий уровень безопасности при работе с Apple Watch.

Второй патент называется "Электронные устройства с двухступенчатым дисплеем" и описывает умные часы с необычным дисплеем. Подобное устройство получит между слоями матрицы камеру и вспышку, которые будут видны только при необходимости. Верхнее пиксельное покрытие дисплея сможет регулировать свою прозрачность. Теоретически технология такого экрана также будет доступна и для других устройств компании, например для iPhone. Таким образом Apple может избавиться от выреза в дисплее с датчиками Face ID.

О конкретных сроках внедрения функций в Apple Watch не говорится.