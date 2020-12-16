Анонсированная в ноябре программа бета-тестирования Google Stadia для iOS начала свою работу сегодня. Пользователи бесплатной версии Stadia и платной подписки Stadia Pro могут получить доступ к библиотеке игр Stadia с помощью iPhone и iPad.

Чтобы начать играть, нужно зайти на сайт stadia.google.com, нажать Поделиться и добавить иконку на рабочий стол. У вас появится ярлык для запуска веб-приложения.

Каждую игру нужно покупать отдельно, но существует подписка Stadia Pro — она стоит $9,99 в месяц. Для того, чтобы играть, нужно обновить телефон до iOS 14.3, последней версии операционной системы.

Играть можно с помощью экранного управления, беспроводных контроллеров по Bluetooth, а также фирменного контроллера.

Google не может выпустить официальное iOS-приложение из-за ограничений Apple. Согласно текущим требованиям, у всех игр, которые продаются в «облачных» сервисах, должна быть страница в App Store — этим приложениям нужна отдельная сертификация, а все внутриигровые покупки должны происходить через платежную систему компании.