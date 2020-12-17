Microsoft выпустила нативную версию Microsoft Edge для компьютеров Mac, построенных на базе новейшего ARM-процессора Apple M1. Конечно, браузер и раньше можно было запустить на таких устройствах при помощи эмуляции Rosetta 2, но нативная версия, конечно, обеспечивает гораздо большую производительность.

Компания не уточнила, какие именно улучшения внесены в браузер, однако можно ожидать более быстрого запуска приложения и более эффективной работы с содержимым страниц.

Версия Edge с поддержкой M1 пока что доступна только на канале Canary – это самый нестабильный релиз браузера, который обновляется каждый день и порой работает не всегда корректно. Разработчики не рекомендуют использовать его для повседневной работы. Лучше дождаться стабильного релиза или хотя бы обновления Beta.

Microsoft также реализовала поддержку чипа М1 в своем пакете программ Microsoft 365 - нативные версии получили Outlook, Word, Excel, PowerPoint и OneNote. Для установки апдейта владельцам новых Mac нужно просто обновить программы через Mac App Store.

Буквально пару дней назад Mozilla представила браузер Firefox 84, оптимизированный для Apple M1. Он запускается в два с половиной раза быстрее, по сравнению с предыдущей версией, а производительность веб-приложений выросла в два раза.