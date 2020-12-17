Facebook купила рекламу в изданиях New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, в которой набросилась с критикой на Apple и грядущие изменения в iOS. Соцсеть утверждает, что новые правила, касающиеся сбора данных и защиты приватности пользователей, навредят небольшим компаниям, передаёт Bloomberg.

Спор компаний длится давно: в начале декабря Apple обязала разработчиков сообщать пользователям о собираемых данных и запрашивать согласие на использование IDFA — идентификатора, который позволяет компании отслеживать поведение пользователей и их предпочтения в потреблении информации без их согласия.

Facebook отмечает, что ограничив персонализацию рекламы, Apple ударит не только по крупным компаниям вроде её самой: изменения будут иметь разрушительные последствия для малого бизнеса. По данным соцсети, доходность обычных рекламных объявлений на 60% ниже по сравнению с таргетированными.

Apple ответила на критику Facebook в заявлении ресурсу 9to5Mac, в котором утверждает, что пользователи должны иметь право выбора: отслеживать их в интернете или нет, а также что они заслуживают знать, какие данные сторонние приложения собирают с их устройств. Компания заявила, что не требует от Facebook менять свой подход к отслеживанию пользователей, но просто хочет, чтобы крупнейшая социальная сеть была более прозрачной в этом вопросе.

Со следующего года Apple планирует запустить на мобильных устройствах новые настройки приватности. При первом открытии приложения будет указано, какие данные оно собирает в рекламных целях, и спрашивать, согласен ли пользователь их передавать. Это сократит возможности таких компаний, как Facebook, собирать данные о пользователях устройств Apple и предлагать им рекламу, пояснил Bloomberg. Apple планировала включить функцию осенью с выпуском iOS 14, но отложила после возмущения Facebook и других компаний.