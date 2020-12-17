Apple поделилась свежей статистикой по темпам внедрения новых операционных систем iOS 14 и iPadOS 14 на свои устройства.

К настоящему моменту 81% всех iPhone, выпущенных за последние четыре года, работает на последней версии системы. При этом 17% iPhone остаются на iOS 13 и лишь 2% — на более старой версии. Если же рассматривать все активные смартфоны Apple, то 72% из них работают на новейшей iOS 14, 18% — на iOS 13 и лишь 10% — на более старых версиях прошивок.

Что касается iPadOS, то на 14-ю версию перешли уже 75% аппаратов, которые Apple реализовала за последние четыре года. 22% устройств работают на базе iPadOS 13 и только 3% — на прошлых версиях операционных систем. Суммарно же iPadOS 14 установлена на 61% планшетов Apple, а отказываются от обновления до свежей прошивки лишь 18% их владельцев.

Apple выпустила ‌iOS 14‌ с ‌iPadOS 14 в сентябре и до настоящего момента не предоставляла официальной статистики распространения.