Специалисты из iFixit разобрали наушники AirPods Max. На снимках можно увидеть внутренности устройства во всех деталях, правда оценка ремонтопригодности появится позже.

Первым делом специалисты iFixit сделали рентгеновский снимок устройства. Он позволяет увидеть аккумуляторные батареи в каждой чашке наушников, двойные магниты динамиков, выравнивающие магниты, кронштейны для микрофонов и многое другое. Сообщается, что вскрыть AirPods Max было весьма нелегко. Наушники собраны с применением большого количества прочного клея. Внутри каждой чашки расположен платы, обильно усеянные электронными компонентами, которые специалисты iFixit позже идентифицируют более подробно.

В список перечисленного экспертами оборудования под «капотом» Apple AirPods Max вошли 32-разрядный микроконтроллер ARM, фирменный чип Apple H1, аудиокодек и усилитель звука производства Cirrus Logic, а также флэш-память Winbond объёмом 256 МБ. Не забыли в Apple и про акселерометр, операционный усилитель Texas Instruments, преобразователь тока и ещё ряд компонентов.

Из других особенностей AirPods Max – две системные платы разной формы. То есть они явно не взаимозаменяемы — плату от правого наушника нельзя установить в левый и наоборот.

На сайте iFixit написано, что окончательную оценку ремонтопригодности наушников поставят позже. А пока, судя по всему, AirPods Max вряд ли можно назвать самыми простыми в обслуживании в сервисах и ремонтных центрах.