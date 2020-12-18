Сэмюэль Л.Джексон сыграет главную роль в мини-сериале по роману Уолтера Мосли «Последние дни Птолемея Грея». Как пишет Deadline, он также спродюсирует проект.

71-летний Джексон сыграет 91-летнего Птоломея Грея, который забыт семьей и друзьями, и страдает деменцией. Он принимает лекарство, временно проясняющее разум, после чего погружается в воспоминания о своей жизни. Ему предстоит разобраться в смерти своего племянника и примириться со своим прошлым.

На правах сценариста и куратора будущего шоу выступит сам автор первоисточника, однако сроки производства пока неизвестны. Проект станет частью эксклюзивного контента потокового сервиса Apple TV+.

Apple заказала шесть эпизодов драмы, и это будет ее второй проект с участием Сэмюэла Л. Джексона — ранее компания приобрела права на показ картины «Банкир».