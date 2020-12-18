Parallelas заявила о том, что ее средство виртуализации Parallels Desktop 16 обрело поддержку однокристальной системы Apple M1. Компания отмечает, что в ПО применен «новый механизм виртуализации, использующий аппаратную виртуализацию на базе чипов M1 от Apple». Пока обновление доступно только для участников программы тестирования.

Отмечается, что виртуальная машина совместима только с операционными системами, сделанными для платформы ARM. Системы для Intel x86 виртуализироваться программой пока что не смогут. Также не работают приложения Arm32.

Пользователи Macrumors смогли установить на MacBook Air и MacBook Pro на базе M1 версию Windows 10 для ARM, доступную участникам тестирования Windows Insider. Они отмечают, что она работает отлично — быстрее, чем на Surface Pro X на базе ARM-процессора CQ1 от Snapdragon и Microsoft.

Также через Parallels можно установить Ubuntu 20.10 Server, Debian bullseye и OpenSUSE Leap 15.2 — они работают «достаточно хорошо», отмечают пользователя.