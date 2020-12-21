Согласно информации, опубликованной тайваньским изданием EconomicDailyNews, первый электромобиль Apple, о котором давно ходят слухи, может быть выпущен уже в третьем квартале 2021 года.

Несмотря на множество слухов, Apple не стала закрывать проект по созданию своего собственного автомобиля. В отчёте EconomicDailyNews утверждается, что тайваньские производители Heda, BizLink-KY, Heqin и Tomita готовятся к наращиванию производства компонентов для Apple Car во втором квартале 2021 года. Кроме того, издание подчёркивает, что Apple тайно тестирует десятки прототипов автомобилей на дорогах Калифорнии.

В отчёте EconomicDailyNews утверждается, что другие заводы по производству автозапчастей тоже наращивают производство для Apple Car, что также говорит в пользу более раннего анонса перспективного продукта. Heqin, например, собирается расширить массовое производство после завершения переноса своих мощностей в конце текущего года, а также открытия пятой линии для одного из своих заводов ко второму кварталу 2021 года.

Ранее аналитик Мин-Чи Куо говорил о том, что Apple Car может появиться в продаже не раньше 2023 года — даже если компания действительно начала двигать сроки для партнёров, как сообщает The Economic Daily, наиболее реалистичным временем для полноценного анонса и поступления машин в продажу можно считать 2022 год. Однако первые официальные намёки могут появиться уже в следующем году.