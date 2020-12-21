В Zoom рассказали о выпуске обновления, которое принесёт поддержку работы программы для видеоконференций компьютерами Mac на ARM-процессорах линейки Apple Silicon Mac.

В примечаниях к обновлению на сайте приложения сказано, что в новой версии ПО появится нативная поддержка ARM-процессора Apple M1. Кроме того, Zoom выпустит отдельный установщик для ARM-версии приложения. Помимо этого, обновление включает в себя интеграцию облачных контактов, возможность «поднять руку» для хоста и много менее значимых изменений.

Zoom и до этого можно было установить на компьютерах с процессором Apple M1, и оно работало без проблем, однако для этого необходимо было пользоваться эмулятором Rosetta 2. С выходом нативной версии приложения необходимость в эмуляторе отпала, а само оно должно работать быстрей.

На прошлой неделе разработчики Zoom объявили, что снимут ограничение в 40 минут на длительность бесплатных видеозвонков по всему миру на время новогодних праздников. Ограничение будет снято с 17 по 19 декабря, с 23 по 26 декабря и с 30 декабря по 2 января. Чтобы воспользоваться услугой, дополнительных действий совершать не нужно, временной лимит будет снят автоматически.