Как известно, TSMC является главным поставщиком процессоров для Apple, которые используются в различных продуктах. Как свидетельствуют новые данные, в 2021 году Apple заняла 80% производственных мощностей TSMC, выпускающих продукцию по нормам 5-нанометрового технологического процесса.

Ожидается, что немалая часть заказов придётся на процессор A15 и новые ARM-чипы для компьютеров. Оставшиеся 20% мощностей должны разделить между собой Qualcomm, MediaTek, Broadcom и другие компании.

Не исключено, что в первом квартале следующего года ситуация несколько изменится. TSMC должна открыть третью производственную линию. Благодаря введению в строй дополнительных производственных мощностей компания сможет обрабатывать порядка 9000 кремниевых пластин в месяц.

TSMC предлагает несколько вариантов техпроцесса для разных клиентов, включая 5-нм, 5+ нм и, наконец, улучшенный 5-нм. Пока не подтверждено, какой производственный процесс будут использовать микросхемы для Apple.

Предположительно выручка TSMC в этом году достигнет рекордного уровня, а в 2021 году установит ещё один рекорд. Кроме того, в следующем году компания планирует начать опытное производство 3-нм чипов. Ожидается, что по нормам 3-нм техпроцесса будут производиться чипы A16 для iPhone 2022 модельного года.