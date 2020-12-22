Instagram объявил о выпуске новой версии приложения для iOS, в которой добавлена поддержка фотографий в формате ProRAW, снятых на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Разработчик Тим Джонсен, отвечающий за iOS в Instagram уточнил, что снимки в формате DNG по-прежнему нельзя редактировать в Instagram. Судя по всему, Instagram просто конвертирует ProRAW в JPG.

Пользователи iPhone 12 Pro могут отредактировать фото в формате ProRAW другими средствами, а затем загрузить в Instagram без необходимости самостоятельно преобразовывать фото в JPG. Кроме того, файлы ProRAW имеют большой размер, около 25 МБ, так что Instagram сжимает их.

Функция ProRAW стала доступна владельцам iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с выходом обновления iOS 14.3. Она использует возможности вычислительной фотографии для создания сырых снимков, в которых затем можно регулировать баланс белого, шумы, резкость и многое другое.