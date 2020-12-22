Как сообщил изданию Reuters информированный источник, Apple не отказалась от намерения разработать собственный беспилотный автомобиль. Более того, производство пассажирского Apple Car может начаться в ближайшие 2-3 года.

Робомобиль, по словам инсайдеров, будет оснащен продвинутым ИИ (для него разрабатывается специальный чип) и «революционным» аккумулятором, который может снизить стоимость электродвигателя и увеличить дальность поездки без подзарядки. По мнению аналитиков, новинка произведёт революцию на рынке электромобилей, подобно тому как iPhone изменил отношение пользователей к гаджетам.

Каким образом Apple собирается запускать производство своего электромобиля — неясно. Отдельные детали для него, вероятно, будут собираться по контракту другими производителями. Некоторые источники уверены, что компания может встроить свои технологии в готовую машину от известного производителя.

Как пишет агентство, Apple занимается разработкой собственного самоуправляемого автомобиля с 2014 года — речь идет о проекте Titan («Титан»). Концепция этого проекта пересматривалась. Компания планировала сосредоточиться на программном обеспечении, но позднее отказалась от этой идеи. Apple намерена создать автомобиль для массового потребителя, более детально планы компании не разглашаются.