Основатель и глава Tesla Илон Маск рассказал в одном из твитов, как «в тяжёлые времена» всерьез рассматривал вариант продажи Tesla и даже обращался с предложением к Тиму Куку, но тот отказался от встречи.

"В самые мрачные дни программы Model 3 я предложил Тиму Куку обсудить возможность покупки Apple Tesla (за 1/10 нашей текущей стоимости). Он отказался встречаться", — написал Маск в Твиттере.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

В настоящее время рыночная капитализация Tesla составляет около 600 млрд долларов. Таким образом, Маск был готов продать компанию несколько лет назад — скорее всего, в 2017-м году, когда выпускались первые опытные партии Model 3 — за 60 миллиардов.

Об этом случае Маск вспомнил, комментируя заявление журналистов Reuters о предположительном релизе электрокара Apple в 2024-м. Для автомобиля Apple намерена создать новые аккумуляторы, которые «коренным образом» сократят их стоимость и увеличат дальность езды, рассказали собеседники агентства. Проект существует в компании с 2014 года и «неравномерно» развивается, отмечал Reuters.

Вместе с тем, Маск скептически высказался по поводу литий-железо-фосфатных аккумуляторов, которые, по сообщению информированных источников, разрабатывает Apple для своих будущих робомобилей.

«Странно, если это правда, — написал он. — Tesla уже использует фосфат железа для автомобилей средней дальности, которые собирают на фабрике в Шанхае. Монобатарея электрохимически невозможна, так как максимальное напряжение примерно в 100 раз ниже, чем нужно. Может, они имели в виду соединенные батареи, как наша структурная аккумуляторная батарея?»