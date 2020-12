Основатель и глава Tesla Илон Маск рассказал в одном из твитов, как «в тяжёлые времена» всерьез рассматривал вариант продажи Tesla и даже обращался с предложением к Тиму Куку, но тот отказался от встречи.

"В самые мрачные дни программы Model 3 я предложил Тиму Куку обсудить возможность покупки Apple Tesla (за 1/10 нашей текущей стоимости). Он отказался встречаться", — написал Маск в Твиттере.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.