В рамках новой программы Security Research Device Program Apple начала рассылать независимым исследователям в сфере безопасности специальные версии iPhone с легальным джейлбрейком.

В июле нынешнего года Apple объявила о запуске новой программы под названием Security Research Device (SRD), предназначенной для предоставления экспертам специально сконфигурированных iPhone с разблокированным загрузчиком.

Как сообщает ресурс MacRumors, ссылаясь на собственные источники, некоторые исследователи безопасности уже получили соответствующие уведомления от Apple. В них говорится, что модифицированные устройства уже отправлены и должны быть доставлены им в ближайшие дни.

iPhone, которые получат специалисты, Apple называет «устройствами исследования безопасности» (Security Research Device, SRD). От обычных смартфонов компании их отличает открытый доступ к корневому разделу. Таким образом, у них будет больше возможностей для поиска уязвимостей по сравнению с потребительскими версиями iPhone, в которых механизмы безопасности не позволяют исследовательским инструментам тестировать ОС.

Помимо смартфона с официальным джейлбрейком, Apple предоставит участникам программы отладочные инструменты, доступ к внутренней документации и форуму для связи со специалистами компании.

Устройства SRD выдаются исследователям на 12 месяцев. По истечении данного срока устройство необходимо вернуть Apple, однако допускается продление периода его использования по согласованию с компанией.

Цель программы — дальнейшее повышение безопасности iOS. Apple считает, что вклад исследователей в области безопасности поможет компании в достижении её цели по повышению безопасности операционной системы. Apple говорит, что высоко оценивает работу этих специалистов. Данная программа работает вместе с программой вознаграждения за обнаружение уязвимостей, поэтому исследователи, обнаруживающие их, могут получать выплаты до 1,5 миллиона долларов.