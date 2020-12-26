DeepArtment: мы переехали!

Компания DeepArtment сообщает о переезде своего офиса и сервисного центра. Наш новый адрес: м. Белорусская, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 3 (2-й этаж).

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Получается, что мы остались на м. Белорусская и даже стали чуть-чуть к нему ближе. Чтобы к нам попасть, нужно прийти по вышеуказанному адресу и зайти в подъезд №3:

После чего подняться на второй этаж. Номера телефонов остались прежние, так что смело звоните, если не получится попасть с первого раза.

Поздравляем всех с наступающим Новым годом и ждём в гости.

Источник: DeepApple

Обсуждение

pikulev
26.12.2020, 22:14
 Поздравляю
pikulev
26.12.2020, 22:15
 Почему нет на Apple maps ?
AVKom
27.12.2020, 12:12
 На сколько я понял вернулись на старое место?
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