Apple запатентовала технологию Secure Enclave, которая позволит пользоваться одним iPhone параллельно сразу нескольким людям. Похожий по смыслу многопользовательский режим уже есть в компьютерах Mac, но ранее он не использовался в мобильных устройствах Apple.

Как пишет Appleinsider, в описании патента говорится, что каждый отдельный пользователь смартфона будет иметь свой набор таких персональных настроек, как данные биометрии (Face ID), цифровой код, параметры системы, список контактов, историю звонков и посещения веб-страниц. При активации конкретного аккаунта iOS будет завершать сеанс предыдущего и запускать новый. Создатели технологии уточняют, что настройки и контент отдельных пользователей не будут пересекаться.

В патенте также сказано, что владелец одного пользовательского аккаунта не сможет получить доступ к данным другого. Защиту данных обеспечит некий «защищённый анклавный процессор» (SEP). Других подробностей о новой технологии, дающей возможность переключаться между аккаунтами, не сообщается.

В Appleinsider отмечают, что это не первая попытка Apple наделить iPhone возможностью иметь несколько аккаунтов на одном устройстве. В 2013 году компания подала заявку на патент, в котором аналогичная функция выполнялась с помощью датчика отпечатков пальцев Touch ID.