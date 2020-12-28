Аналитик Мин-Чи Куо дал комментарий по поводу новой волны слухов о разработке Apple собственного автономного электромобиля. Сообщения источников о работе Apple над проектом Project Titan уже не раз появлялись в интернете, но компания ни разу не подтвердила их достоверность.

По его мнению, рынок «чрезмерно оптимистичен» в отношении графика выпуска Apple Car — он посоветовал инвесторам избегать покупки акций автомобильного подразделения компании в ближайшее время. В частности, он указал на отсутствие конкретных спецификаций будущего электрокара.

По данным аналитика, у Apple пока нет даже определённого списка поставщиков для всех деталей Apple Car, не говоря уже о производственных линиях, на планирование и строительство которых может потребоваться несколько лет.

Опираясь на данные о цепях поставок компании, информации о доступных ей технологиях и собственном опыте, Куо считает, что анонс и старт продаж Apple Car произойдёт не ранее 2025 года, а наиболее реалистичным сроком будет 2028 год.

Кроме того, аналитик осторожно высказывается о перспективах автомобиля Apple. Для компании рынок и продукт абсолютно новые, к тому же появляются сильные конкуренты — как стартапы вроде Tesla, так и модели от именитых брендов (Mercedes, BMW, Jaguar, Toyota, Volkswagen и так далее). Также Мин-Чи Куо напомнил, что Apple порой дает осечку на новых рынках. К примеру, продажи смарт-колонок HomePod и HomePod mini оказались ниже ожидаемых, и разработка их преемников якобы приостановлена.