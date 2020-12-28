Согласно новому отчету DigiTimes, iPad Pro с дисплеем Mini-LED, диагональ которого составляет 12,9 дюйма, будет выпущен в первом квартале 2021 года.

В своём отчёте DigiTimes утверждает, что Apple диверсифицировала цепочку поставок дисплеев и сенсорных панелей: BOE, наконец, получила одобрение на поставку OLED-дисплеев для некоторых моделей iPhone, а GIS займётся производством панелей Mini-LED для будущего iPad Pro.

Основное преимущество экранов с матрицами типа Mini-LED — более высокая яркость, контрастность и насыщенность цветов в сравнении с традиционными IPS-панелями. По сути, экраны Mini-LED во многом повторяют плюсы OLED-матриц (как в iPhone последних поколений), но исключают их возможные минусы вроде выгорания.

DigiTimes упоминает только iPad Pro с 12,9-дюймовым дисплеем. Получит ли Mini-LED дисплей 11-дюймовая версия планшета пока не сообщается. Аналитик Мин-Чи Куо уже неоднократно указывал, что iPad с Mini-LED будет запущен в первой половине 2021 года.