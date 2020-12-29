Несмотря на то, что в этом году iPhone 12 были выпущены примерно на месяц позже, чем их предшественники в прошлом году, данный факт никак отнюдь не испортил цифры продаж в последнем квартале.

Напротив, последние данные исследовательской компании CounterPoint указывают на то, что общие поставки смартфонов семейства iPhone в четвертом квартале выросли на на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном из-за высоких показателей iPhone 12.

Столь высокую динамику аналитики связывают с тем, что на декабрь приходится большое количество праздников, включая Новый год, Рождество, а также традиционный сезон покупок, который приходится на первый месяц зимы. Примечательно, что iPhone 12 Pro и Pro Max по-прежнему относятся к классу дефицитных устройств на территории США и Китая, где пользователям, оформившим заказ на смартфоны сейчас, придётся ждать их доставки до января 2021 года.

Учитывая, что праздники ещё не закончились, можно ожидать, что iPhone 12 установит рекорд по итогам года, а также продолжит пользоваться спросом и в следующем году.