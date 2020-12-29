В Twitter-аккаунте Apple Demo выложили фото прототипа фирменных часов Apple с полноценно функционирующим программным обеспечением и настройками разработчиков.

Подборка изображений демонстрирует гаджет в защитном чехле, скрывающем его корпус. Тем не менее на снимках хорошо видны две аппаратные кнопки вместо колёсика Digital Crown и ещё один элемент управления, напоминающий кнопку Home у iPhone.

Прототип работает под управлением предварительной версии операционной системы watchOS. В состав предустановленного программного обеспечения входят также приложения Lisa Tester («отсылка» к компьютеру Apple Lisa, созданного в начале 1980-х годов) с изображением Лизы Симпсон на иконке и SpringBoard, которое демонстрирует будущий интерфейс watchOS.

Данный образец помечен как PVTe (Prototype Validation Testing (engineering) — «инженерный прототип для подтверждения работоспособности»). Такие устройства используют во время разработки для тестирования различных функций и софта перед тем как приступить к полноценному производству в финальном дизайне.